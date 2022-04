Le Bioparc dévoile la programmation de la 4e édition de son Festi-Oiseaux

Le Bioparc de la Gaspésie à Bonaventure se dit fier de dévoiler la programmation officielle de la 4e édition de son Festi-Oiseaux, qui se déroulera du 20 au 22 mai prochain.



Synonyme de découvertes, d’échanges et de rencontres enrichissantes, le Festi-Oiseaux du Bioparc donne rendez-vous aux ornithologues et aux amateurs, en solo, en famille ou entre amis pour sa quatrième édition menée en formule hybride.

Présenté sur 3 jours, l’évènement ornithologique printanier rassemblera en présentiel et en virtuel des conférenciers pour échanger sur la faune ailée. De plus, deux sorties d’observation en collaboration avec le Club des ornithologues de la Gaspésie sont prévues, ainsi qu’une station de baguage sur le site du Bioparc.



En amont du festival, du 16 avril au 19 mai, les citoyens québécois sont invités à participer à Pic ma curiosité, un projet de science citoyenne qui consiste à faire un inventaire ornithologique qui pourrait être utilisé pour diverses études et suivis d'oiseaux.

Cette activité permettra de prendre conscience de la diversité d'oiseaux qui nous entourent au quotidien et d'éveiller sa curiosité à leur sujet. Cet inventaire se fera par le biais de l'application ou du site web de iNaturalist, une plateforme d’acquisition et de partage de données d’observations floristiques et fauniques.

iNaturalist rassemble une communauté de plus d'un million de chercheurs et de naturalistes qui contribuent au développement des connaissances au sujet de la nature.



Le Festi-Oiseaux débute le vendredi 20 mai avec un OrnithoQuiz en direct sur la page Facebook du Bioparc. Les participants pourront répondre à des questions ornithologiques dans le cadre d’un quiz interactif. En soirée, toujours en direct sur la page Facebook du Bioparc, se tiendra la conférence Que fait le parc national Forillon pour protéger les oiseaux?



Les activités du samedi et dimanche débuteront dès 6h, avec des démonstrations de baguages d’oiseaux. Suivront, des sorties d’observation sur le terrain accompagnées par des membres du Club des ornithologues de la Gaspésie.

Au retour des sorties d’observation, les participants assisteront à différentes conférences abordant les oiseaux sous plusieurs angles.



Le restaurant Kano du Riôtel Bonaventure sera l’hôte, le samedi, du souper-conférence du Festi-Oiseaux. Jean-Christophe Lemay photographe, y présentera Découvrir la nature du Québec par la photographie.



Le Festi-Oiseaux se terminera, en après-midi le dimanche, avec la présentation des gagnants du concours de photos et des résultats de l’activité Pic ma curiosité.



Pendant la fin de semaine, il sera possible de faire son choix pour le vote du public du concours de photos, au Bioparc et en ligne sur la page Facebook.

Un tout nouveau rallye numérique interactif, sur les oiseaux, agrémentera la visite du Bioparc, qui permettra aussi l’observation d’oiseaux et de l’exposition d’œuvres des peintres animalières Gisèle et Monique Benoît.



L’effervescence de la période printanière créée par la migration de nombreuses espèces d’oiseaux est idéale pour l’observation. Avec sa grande diversité d’habitat, la région de la Baie-des-Chaleurs accueille un grand nombre d’oiseaux résidents ou de passage.

Sur place ou en formule virtuelle, le Festi-Oiseaux est donc l’occasion de s’initier ou d’approfondir ses connaissances sur les oiseaux.



Pour plus d'information sur la programmation du Festi-Oiseaux, ou pour toute question, joindre le site Web du Bioparc.

Rappelons que le Bioparc est un parc animalier dont la mission est de faire vivre aux visiteurs une expérience éducative divertissante au contact d’animaux principalement indigènes au Québec, le tout dans un environnement naturel pensé en fonction du confort des animaux.