Une demande en mariage après une victoire en dek hockey

Krystelle Demontigny a eu une toute surprise hier lorsqu'elle s'est fait demander la main après avoir remporté la finale de la Ligue de Dek Hockey Mixte de Lanaudière (LDHML), avec son équipe les White Knight.

Son fiancé, Patrice Lavoie, a acheté vendredi dernier une bague pour sa conjointe dans le but de la demander en mariage. Le moment parfait pour faire sa grande demande devait être après une victoire de leur équipe au dek hockey. Patrice a donc utilisé son devoir de capitaine pour demander à ses coéquipiers de donner leur maximum pour gagner cette finale.

« On a vraiment un bel esprit d’équipe, on s'encourage et on est toujours positif malgré tout. Cependant hier soir, je leur ai demandé de gagner. Ils m'ont répondu: "c'est à nous autres cette finale-là», raconte avec fébrilité le président de la LDHML.

Après avoir été encouragé par leur capitaine, l'équipe des White Knight a remporté la finale de la saison d'hiver 2022 dans la catégorie 4 contre 4 B de la LDHML. C'est le couple qui s'est partagé les buts qui ont mené vers cette victoire.

La grande demande

«On a par la suite fêté notre victoire avec notre trophée en main. Personne ne savait ce qui allait arriver. Je suis donc allé voir le caméraman pour lui montrer le boîtier de la bague cachée dans mon gant d'hockey», ajoute Patrice.

Toute l'équipe s'est rassemblée pour faire une photo de groupe. Après le premier cliché, le capitaine des White Knight a demandé aux femmes de changer de place pour être à l'avant-plan de la photo.

« C'est drôle car je me disais: "Il est donc bien fatiguant avec ses photos!". Mais après, il s'est mis à genou et m'a demandé en mariage », explique en riant Krystelle Demontigny.

Le couple s'est donc sauté dans les bras sous les cris de joie de leur équipe et du public. Un moment que Krystelle n'oubliera pas. « C'était vraiment le fun de se faire demander en mariage tout étant entourée de mes amis et de mon équipe. Je suis encore sur un petit nuage », avoue la fiancée.

Deux projets sont présentement en cours chez le couple. « Se marier et vivre ensemble jusqu'à nos 100 ans. C'est ça notre but», dit avec fierté Patrice Lavoie.