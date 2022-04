Programmation détaillée des nouveautés à vivre au Centre-ville de Joliette

La 3 e édition du Marché des fleurs de Joliette, événement horticole organisé par la Société de développement du centre-ville de Joliette (SDCJ), dévoile plus en détail toutes les nouveautés qu'elle fera vivre à ses visiteurs cette année, en ce samedi 14 mai prochain.

La verdure et les couleurs printanières seront à l'honneur, puisque de 9 h à 15 h, il sera temps de se procurer des plants de légumes, dont plusieurs biologiques, des fleurs, des fruits et des fines herbes, ainsi que des plantes médicinales, des arbustes fruitiers, des boutures de vigne et des semences de toutes sortes.

Chacun pourra y trouver une large variété pour enrichir ses petits coins de terre et jardins.

C'est une douzaine de pépinières, de fermes et de producteurs qui seront rassemblés sur la place de la fresque, en lieu de la Place Bourget Nord.

Seront ainsi nouveaux au rendez-vous Aux Jardins de la Bergère, la Ferme Jinouk, ainsi que Tante Agastache. On y rencontrera aussi la Coop au bout du rang, Herboristerie Elola, La Brouette Maraîchère, Les Jardineries St-Ambroise, Les P’tits fruits de Marie, O’Kiwi, la Pépinière Bordeleau, ainsi que le Vignoble du Vent Maudit.

Au milieu de ses effluves d'herbes et de fleurs, l'organisme l’Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette Métropolitain permettra de se procurer des cartes de souhaits faites à la main sur la thématique des fleurs et des bombes de semences de fleurs sauvages.

De 9 h 30 à 17 h, l’incontournable boutique botanique Planterieur accueillera les visiteurs devant son commerce, situé au 22, Place Bourget Sud, avec une variété de cactus et de succulentes, ainsi que des plantes vertes, si la température le permet. À l’intérieur, une multitude de plantes vertes de toutes sortes sera à découvrir, en plus de pots et d’accessoires décoratifs.





De la fraicheur pour l'esprit : Conférence, animation et poésie



Pour cette 3e édition, la Société de développement du centre-ville de Joliette tenait à offrir davantage à ses visiteurs.

Une zone d’animation occupera alors la Place Bourget Nord, où il sera possible d’assister à une conférence de Monsieur Jardin sur le thème du jardinage en bacs et de petites surfaces.

S'y trouvera le kiosque d’animation famille du Marché public de Joliette, où des activités de semis et distribution de plants se dérouleront.

Le Musée d’art de Joliette propose aussi l’activité Jardiner votre créativité avec une sélection de jeux éducatifs pour la famille, des catalogues d'exposition qui effleurent la thématique des plantes et des paysages, ainsi que son projet Art en boîte.

Passer au kiosque du MAJ permet de participer à une œuvre collective colorée et fleurie.



Celui-ci amusera ou émerveillera également chacun qui pourra se faire dresser le portrait par le bédéiste et caricaturiste Jocelyn Jalette, tout en profitant de l’animation ambulante au thème de fleurs géantes et d'un papillon gigantesque à échasses qui remettra des semences d’asclépiades à qui s'en approchera.

Des semences de fleurs sauvages seront également remises aux 100 premières personnes qui se présenteront au kiosque de la SDCJ. Du matériel promotionnel du centre-ville de Joliette sera aussi offert.



Le Marché des fleurs de Joliette accueillera de plus l’événement La poésie au grand air de Joliette, résidence poétique où des poètes de divers horizons partagent la scène pour déclamer la poésie sous toutes ses couleurs et pour tous les goûts. Une lecture solaire et vivifiante s’offrira à tous pour accueillir le printemps.



Pour connaitre la programmation complète, l’horaire des activités et voir toutes les variétés de légumes, fleurs, fines herbes et autres plants et arbustes disponibles en ce jour au Marché des fleurs de Joliette, consulter la page Web de l'événement à l'adresse centrevilledejoliette.qc.ca/marche-des-fleurs



Notons qu’en cas de pluie forte, l’événement sera annulé.