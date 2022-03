Dernière soirée pour la Découverte Jam-trad ce vendredi 1er avril à Saint-Norbert

La période d’inscription est lancée pour le 15e anniversaire du Camp Violon Trad Québec, offrant cinq jours de formation en violon, guitare, mandoline et piano, qui se déroulera du 24 au 29 juillet prochain, à Plein Air Lanaudia, situé à Saint-Côme. Les co-fondateurs Stéphanie Lépine, André Brunet et Éric Beaudry accueilleront, au sein de la cohorte, des enseignants et des artistes d’expérience.