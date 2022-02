Un événement de musique traditionnelle au concept original à Saint-Norbert

L’artiste Hélène Lafontaine, de Shawinigan, vient de terminer trois semaines de travaux de restauration de certaines parties des œuvres d’Osias Leduc sur des murs en plâtre, dans l’église Notre-Dame-de-la-Présentation de Shawinigan. Il s’agissait d’un quatrième chantier depuis le milieu des années 2000. Les peintures et les fresques d’Osias Leduc, personnage reconnu comme l’un des plus grands peintres de l’art religieux, ont été réalisées à la fin de sa vie entre 1942 et 1955. Au fil des ans, et de certains travaux de structure, le temps a fait son œuvre. De l’humidité excessive, de la condensation et des infiltrations d’eau ont abîmé le plâtre des murs qui décollait à certains endroits.