Le maire Pierre-Luc Bellerose est fier de présenter Joliette comme ville aux solutions durables

Le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, se dit honoré que la Ville ait été choisie pour la tournée régionale Pour des milieux de vie durables au Québec.

« Il faut dire que selon l’indice du bonheur Léger, la ville de Joliette est en tête de liste pour Lanaudière. Je pense donc qu’on répond bien à toutes les attentes et les besoins des citoyens. À Joliette notre slogan est nature, travail et culture. Je pense que c’est aussi pour ça que notre ville a été choisie comme participante dans ce panel », explique-t-il.

Ce rendez-vous vise à faire émerger des solutions de prospérité durable pour la population en rassemblant des leaders issus de secteurs variés. Tous les citoyens, entrepreneurs, élus municipaux et acteurs de la région intéressés pourront échanger en ligne avec les panélistes.

La Ville de Joliette se dit prête pour cet événement se penche déjà sur des dossiers de projets durables et environnementaux. « On s’intéresse à améliorer le transport en commun, d’éventuellement bannir les sacs de plastique, de bonifier les pistes cyclables, bref ce sont toutes des discussions que nous avons présentement et qui seront abordées lors du panel », ajoute le maire.

Cet événement organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et Fondaction souhaite faire ressortir les freins et les bonnes pratiques pour bâtir des milieux de vie durables, identifier les tendances régionales, ainsi que le rôle des entrepreneurs dans l'appui à ces tendances.

Participeront au panel le maire de Joliette Pierre-Luc Bellerose, la directrice de la Zone Agtech Marilou Cyr, la présidente-directrice générale de Fondaction Geneviève Morin et le directeur général de Vivre en Ville, Christian Savard.

Une consultation en ligne, dont les résultats seront dévoilés région par région lors des rencontres virtuelles, est disponible en continu jusqu’au 6 avril.