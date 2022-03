Un recueil et trois expositions invitent chacun à reconnaitre l’apport des aînés dans la communauté

L'organisme Aux bonheurs des aînés Lanaudière invite les citoyens à découvrir leur projet intitulé Portraits d’aînés, s'exprimant à travers la création d'un recueil, ainsi que trois expositions mises en place dans les municipalités de Crabtree, de Saint-Paul et de Sainte-Marie-Salomé.

C'est en répondant à un appel de projet du Secrétariat des aînés du Québec, que l'organisme s'est engagé à mettre en valeur et soutenir l’engagement social, professionnel et citoyen des aînés, à travers ce projet.

En effet, selon Aux bonheurs des aînés Lanaudière l'idée qu'une personne qui vieillit devient moins utile à la société est encore fort répandue et inadmissible.

Cette idée préconçue qu'un aîné vit forcément dans un foyer à attendre de la visite n'apporte qu'une partie de la réalité, empêchant souvent de reconnaitre la vie bien active d'un grand nombre de personnes qui, malgré leur âge avancé, restent pleinement autonomes et engagées au quotidien à travers leur communauté.

C'est pourquoi, le projet Portraits d’aînés se veut déconstruire les mythes et les préjugés liés au vieillissement, visant à lutter contre l'âgisme en mettant, au contraire, en valeur les contributions significatives des personnes aînées dans leurs municipalités.

Ainsi, une équipe de bénévoles et de travailleuses a préparé un recueil présentant 54 personnes aînées considérées tout à fait extraordinaires.

C'est au cours du lundi 21 mars qu'avait lieu la première des trois expositions, présentant les personnes aînées en question, alors que plus d’une cinquantaine de visiteurs étaient au rendez-vous afin de les rencontrer autour des multiples photos dévoilées dans la ville de Crabtree.

Il est vrai que ce ne sont pas des personnes qui ont été bénévoles dans leur jeune temps et qui aujourd’hui sont à la retraite. Ce sont des personnes qui, présentement, sont toujours actives à 60, 65, 70, 75, 80 ans, et plus encore.

Notons que la prochaine exposition se tiendra le 28 mars prochain, à Sainte-Marie-Salomé, et que la troisième, se déroulera le 5 avril, à Saint-Paul.

Ainsi, les personnes qui désirent assister à l’une ou l’autre des expositions sont priées de s’inscrire en communiquant avec l’organisme au 450-754-2348 ou par courriel à l'adresse [email protected]

Aussi, le recueil sera disponible dans les bibliothèques des municipalités partenaires, dès la première semaine d’avril. Il est également possible de s'en procurer une copie auprès de l'organisme Aux bonheurs des aînés de Lanaudière.

Soulignons que la réalisation du projet Portraits d’aînés a été rendue possible grâce au soutien financier du Secrétariat des aînés, dans le cadre du Programme Québec ami des aînés; et grâce à la collaboration des municipalités de Crabtree, de Saint-Paul et de Sainte-Marie-Salomé.



Des bras toujours ouverts

Aux bonheurs des aînés de Lanaudière est un organisme communautaire qui dessert les personnes de 55 ans et plus, résidant dans les municipalités de Crabtree, de Saint-Paul, de Saint-Thomas, de Village-Saint-Pierre, de Sainte-Marie-Salomé et de Saint-Liguori.

Rappelons que l’organisme rejoint tout autant les personnes âgées en perte d’autonomie, de légère à plus grande, ayant besoin de soutien de toutes sortes pour demeurer à la maison ou en résidence, que les personnes retraités actives qui ont le désir de se garder en forme et de socialiser en faisant du bénévolat au profit de la communauté.

Aussi, Aux bonheurs des aînés Lanaudière invite chacun à bien s’informer sur les différents sujets du quotidien, et sur les services mis en place qui leur sont accessibles.

Sont en effet disponibles Transport-accompagnement, téléphones d’amitiés, ateliers de cuisine-santé, séances de mise en forme (cardio-muscu, Qi-gong, stretching, Latino 55, etc.), soutien en informatique, clubs de marche, conférences, club de photos, repas communautaires, sorties culturelles, jeux de société, activités de tricot, et bien plus encore.

Pour connaitre davantage l'organisme, joindre sa page Web à l'adresse auxbonheursdesaines.com ou le 450 754-2348.

Pour une visite en personne, l'adresse 33, 8e Rue à Crabtree reste ouverte à l'échange, du lundi au jeudi, de 9h à midi, ainsi que les mardis et jeudis, de 13h à 16h.

Pour toute information, contacter l'organisme par courriel à l'adresse [email protected] ou bien suivre Aux Bonheurs des Aînés Lanaudière sur Facebook.