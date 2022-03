La force de vie est à saluer en chacun des aînés présent dans notre société

Aux bonheurs des aînés Lanaudière appelle à la prise de conscience de la richesse de toute vie, et met en lumière l'importance de préserver le sort des personnes aînées, ainsi que leur actions dans la société.

L'organisme côtoie chaque jour des aînés extraordinaires, qui travaillent, qui font du bénévolat, qui sont entrepreneurs, qui prennent soin de leurs petits-enfants, et qui transmettent leur savoir et leurs connaissances de manière efficace.

En effet, l'idée qu'une personne qui vieillit devient moins utile à la société est encore fort répandue et inadmissible.

Cette idée préconçue qu'un aîné vit forcément dans un foyer à attendre de la visite n'apporte qu'une partie de la réalité, qui empêche souvent de reconnaitre la vie bien active d'un grand nombre de personnes qui, malgré leur âge avancé, restent pleinement autonomes et engagées au quotidien.

En début de pandémie, des centaines de personnes âgées sont décédées, et on pouvait entendre certains dire que « de toute façon, ils seraient morts pareil vu leur âge ».

Il est encore habituel d'entendre dire « bah! C'est moins grave. Il est mort vieux. Il avait fait sa vie », laissant sous-entendre que la mort d'une personne plus jeune est un fait plus important.

Certains citoyens ont même considéré que c'était de leur faute si la population entière devait suivre des mesures de confinement.



Il semble inacceptable de créer un manque de considération pour les personnes vieillissant, et de ne pas reconnaitre toute l'énergie qui continue d'animer la vie de celles-ci.

C'est pourquoi, une équipe de bénévoles et de travailleuses s'est engagé à mettre en lumière la force toujours présente en l'âge, même très avancé.

Ainsi, le nouveau projet de l'organisme Aux bonheurs des aînés Lanaudière sera très bientôt présenté dans un article à venir, pour soutenir la réalité qui reste encore trop souvent dans l'ombre.





Des bras toujours ouverts



Rappelons que l’organisme rejoint tout autant les personnes âgées en perte d’autonomie, de légère à plus grande, ayant besoin de soutien de toutes sortes pour demeurer à la maison ou en résidence, que les personnes retraités actives qui ont le désir de se garder en forme et de socialiser en faisant du bénévolat au profit de la communauté.

Aux bonheurs des aînés Lanaudière invite chacun à bien s’informer sur les différents sujets du quotidien, et sur les services mis en place.

Sont en effet disponible Transport-accompagnement, téléphones d’amitiés, ateliers de cuisine-santé, séances de mise en forme (cardio-muscu, Qi-gong, stretching, Latino 55, etc.), soutien en informatique, clubs de marche, conférences, club de photos, repas communautaires, sorties culturelles, jeux de société, tricot, et bien plus encore!

Pour connaitre davantage l'organisme, joindre la page Web auxbonheursdesaines.com ou le 450 754-2348.

Pour une visite en personne, l'adresse 33, 8e Rue à Crabtree reste ouverte à l'échange, du lundi au jeudi, de 9h à midi, ainsi que les mardis et jeudis de 13h à 16h.

Pour toute information, contacter par courriel l'adresse [email protected] ou bien suivre Aux Bonheurs des Aînés Lanaudière sur Facebook.