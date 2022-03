Mettre au défi le dynamisme de votre équipe de travail, c'est possible!

L’organisme Eau Secours, a remis, en ce jour du 22 mars, la certification Communauté bleue à la Ville de Saint-Gabriel, devenant ainsi la 5e Communauté bleue de Lanaudière et la 39e au Québec. Afin d’obtenir la certification, la ville s'est engagée à reconnaître le droit humain à l’eau et aux services d'assainissement, à promouvoir la gestion publique de l’eau et à éliminer progressivement la vente de bouteilles d’eau dans ses édifices municipaux et lors de ses événements.