La conférence de Lakay diffusée à travers Lanaudière approche à grand pas

La Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale est célébrée chaque année le 21 mars. Cette journée est l’occasion de reconnaître que les injustices et les préjugés alimentés par la discrimination raciale ont encore lieu tous les jours, appellant ainsi à y mettre fin et à partager autour du sujet.

Cette année, Lakay rappelle à l’élimination du profilage racial causant une série d’événements tragiques pour les communautés racisées, au cours de ces dernières années, dans Lanaudière.

Cette problématique sera évoquée à travers une conférence prévue le 26 mars 2022, de 15h à 17h, en formule webdiffusion par Lakay.

Sous le thème racisme, discrimination et profilage, l’organisme œuvrant reviendra sur des avancées dans la lutte contre la discrimination raciale et sur le chemin qu’il reste à parcourir pour mettre fin au racisme au Québec et ailleurs.

« Nous devons réprouver le racisme et la discrimination sous toutes ses formes pour que nos enfants n'aient plus à se demander s'ils ont leur place dans notre société », a déclaré Pierre Richard Thomas, président de Lakay.



Pour s'inscrire à l'événement, joindre la page facebook.com/events/674630310540120?ref=newsfeed.