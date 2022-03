Une conférence en ligne sur la discrimination et le profilage racial

Dans le cadre de la semaine d’action contre le racisme 2022, l'organisme Lakay lance, le samedi 26 mars prochain, sa conférence sur la discrimination et le profilage racial, qui se déroulera en ligne, de 15h à 17h, pendant laquelle plusieurs victimes seront présentes pour témoigner de l'inaction encore trop présente dans Lanaudière et ailleurs au Québec.

Il est vrai que l'acte de dénoncer demeure une bonne façon de sensibiliser chacun à ce qui se produit encore chaque jour, et contribue à un changement favorable pour la collectivité.

En effet, Lakay est un organisme à but non lucratif qui a pour objectif de promouvoir le multiculturalisme et de motiver la population multiethnique quant aux enjeux de la société Canado Québécoise.

Au cours des 10 dernières années, Lakay a organisé toutes sortes d’événements de l’ordre du festival, de la conférence, du débat électoral, du carnaval, ou encore de l’émission de télévision.

Notons que Lakay, ci-devant Lakay Média, a émergé en 2007, et que de plus en plus de représentants soutiennent l’organisme dans sa lutte contre toutes formes de racisme et de discrimination, afin de promouvoir le vivre-ensemble que l’humanité promet depuis bien longtemps.



Une semaine de sensibilisation



La journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale est célébrée chaque année le 21 mars. C’est en 1966, que l'Assemblée générale des Nations unies, a proclamé cette journée internationale, afin de renforcer la vigilance et irradier toute forme de discimination raciale.

Lancée pour la première fois en mars 2000, la Semaine d’actions contre le racisme (SACR), s’inscrivant dans le cadre des événements annuels, se réalise en complément à toutes les actions quotidiennes d’éducation, et privilégie la réflexion, d’échange, le respect des valeurs démocratiques de notre société ainsi que l’importance des rapprochements et contacts interculturels, tel que l’encourage le Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Ainsi, la conférence de ce printemps 2022, se veut élargir l’ouverture d’esprit de la population et mettre fin aux préjugés, à l’intolérance et à l’exclusion basés sur la couleur, l’origine ethnique ou nationale, ainsi que sur l’appartenance culturelle, afin d’offrir le plus grand respect et la sécurité qui revient à tous puisque chacun étant animé d’une même nature humaine que la diversité superficielle ne fait qu’enrichir.