Véronique Venne nommée directrice générale du Centre Régional Universitaire de Lanaudière

Les membres du conseil de gouvernance du Centre Régional Universitaire de Lanaudière (CRUL) ont accueilli Véronique Venne, désignée pour prendre la direction générale, de façon intérimaire.

En effet, celle-ci connaît déjà bien l’organisation et ses partenaires affiliés puisqu’elle occupait, depuis les trois dernières années, la fonction de coordonnatrice de cet organisme suprarégional.

L’exercice de réflexion et de planification stratégique s’apprêtant à débuter, Chantal Deschamps, présidente du CRUL depuis le début de ses activités, précise : « la confiance que nous portons envers Mme Venne nous permet de prendre le temps de bien faire les choses. Avant de recruter et de confirmer la nomination d’une nouvelle direction générale, le comité de gouvernance veut prendre le temps de réévaluer ses besoins. En concordance avec la mission de notre organisation, cette réflexion sera poursuivie en collaboration avec l’ensemble des partenaires du milieu, autant institutionnel que municipal et économique. »

Après plus de 5 ans d’existence et d’activités de promotion soutenues, le conseil de gouvernance souhaite prendre un moment pour s’assurer de déployer des actions qui correspondent aux besoins d’aujourd’hui quant à l’offre de formation universitaire offerte dans la région.

« Si le CRUL a su se tailler une place de choix dans le secteur de l’éducation et dans l’écosystème régional, c’est aussi grâce au travail de Pierre-Luc Bellerose à qui l’on souhaite adresser nos plus sincères remerciements. Au nom du conseil de gouvernance, nous lui offrons nos meilleurs vœux de continuité et sommes convaincus qu’à titre d’élu municipal et maire de la Ville de Joliette, il restera un allié dans la promotion de l’enseignement supérieur dans la région », ajoute Chantal Deschamps.

Notons que le Centre régional universitaire de Lanaudière a comme objectif principal d’accroître l’offre de services universitaires en formation initiale, en formation continue, en recherche, en transfert technologique et en service à la collectivité régionale.