COMMENT ÉLIMINER LE DERMESTE DU LARD?

Quand on parle d’insecte envahissant pouvant créer un tas de dommages dans la demeure, le dermeste du lard arrive bien souvent en tête de liste. Or, pour pouvoir l’éliminer efficacement grâce à un exterminateur, il est fort important d’en connaître davantage sur cet indésirable insecte. Ainsi, où se cache-t-il dans la demeure? Voyons tout d’abord les principales caractéristiques du dermeste du lard.

Qu’est-ce que le dermeste du lard?

C’est un insecte de la famille des coléoptères qui est facilement identifiable grâce à son corps de forme ovale et légèrement poilu. D’une longueur d’environ de 6 à 9 millimètres, il possède deux petites antennes sur sa tête, ainsi qu’une bande de poils légèrement jaunâtres traversant les élytres. Lorsque les conditions lui sont favorables, et qu’il bénéficie d’un apport en protéines constant, le dermeste du lard se reproduit et la femelle peut pondre de 100 à 200 œufs par portée.

Avant d’en subir les effets néfastes d’une infestation, il serait judicieux de procéder à une extermination. Mais quels sont les dommages causés par un tel insecte?

Le dermeste du lard, un océan de ravages

Peu nombreux sont les insectes qui ne causent aucun dommage dans nos habitations. Le dermeste du lard ne fait pas exception. En effet, ce dernier se faufile dans le garde-manger et nuit aux denrées périssables qui contiennent de l’huile, du gras et des protéines animales. Par exemple, il raffole du jambon, du fromage, de la viande et du poisson. En plus, les poils du dermeste peuvent causer de sérieuses irritations cutanées.

La larve du dermeste du lard est également très vorace et constitue même une menace pour la stabilité de la maison. En effet, cette dernière creuse des trous dans le bois, les tuyaux, les tissus, etc. Il faut constamment rester sur nos gardes, et au moindre doute, contacter un exterminateur. Comment s’en débarrasser efficacement?

Comment éliminer pour de bon le dermeste du lard?

Voici quelques trucs et conseils permettant d’éliminer comme il se doit une invasion du dermeste du lard :

En premier lieu, il convient certainement de réduire leur apport en nourriture. Affamés, les dermestes se rendront assurément ailleurs! Pour ce faire, il est important de bien fermer ses pots et armoires de nourriture.

Il faut veiller à maintenir la demeure dans un état de propreté irréprochable, en prenant soin de bien nettoyer lorsqu’une tache d’huile se faufile inlassablement. Le gras résiduel de cuisson attire les dermestes du lard.

Il se peut que des dermestes du lard soient mortes, à même le plancher de la demeure. C’est pourquoi la balayeuse doit être passée fréquemment!

Si l’on s’aperçoit que de petites peaux mortes figurent sur notre nourriture (signe de la présence du dermeste du lard), il faudrait jeter toute la nourriture infestée, puis nettoyer l’endroit où le produit alimentaire se trouvait.

Or, parfois, malgré toutes les astuces décrites ci-haut, il se peut tout de même que le dermeste du lard établisse domicile… dans notre domicile. Pour l’éliminer rapidement et de façon efficace, il faudrait alors faire appel à un exterminateur certifié.