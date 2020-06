Les travaux ont débuté sur la route 348 à Saint-Gabriel et Saint-Gabriel-de-Brandon

Des travaux de remplacement de ponceaux et d’asphaltage seront réalisés sur la route 348 entre Saint-Gabriel et Saint-Gabriel-de-Brandon. Ce projet de réfection de la route a débuté ce jeudi et sera en cours pour une durée de trois semaines.

À certains moments, la route 348 sera fermée complètement à la circulation entre la route 347 et le chemin Saint-Edmond. Les dates visées des fermetures complètes sont les suivantes :

 Les 25 et 26 juin;

 Du 29 juin au 2 juillet;

 Du 6 au 15 juillet.

Les usagers de la route devront emprunter le chemin de détour en place, d’une longueur approximative de 12 kilomètres, par la route 347, le rang Saint-Amable et le chemin Saint-Edmond.

La limite de vitesse sera réduite à 70 km/h sur le chemin de détour ainsi qu’à l’approche de la zone des travaux sur la route 348.

Les 27 et 28 juin et les 3, 4 et 5 juillet, les usagers pourront utiliser la route 348 lors de leurs déplacements.

Ces entraves pourraient varier en fonction des conditions météorologiques ou de contraintes opérationnelles. Consultez Québec 511 pour en faire le suivi.