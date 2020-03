Pourquoi choisir des diamants de synthèse pour vos bijoux ?

Par définition, un diamant de synthèse est un diamant produit en laboratoire grâce à des techniques physiques et chimiques qui reproduisent la structure interne et moléculaire des diamants naturels. Grâce aux progrès de la technologie, ils sont créés selon des procédés scientifiques, dans des environnements à haute pression recréant l’environnement naturel d’un diamant. Ainsi, il est impossible de voir la différence entre les diamants naturels et synthétiques à l’œil nu, ni même au microscope. Les employés de Flamme en rose eux-mêmes ne peuvent pas voir la différence ! Seuls les joailliers professionnels possédant une machine spéciale sont capables de les différencier.

Saviez-vous que les diamants de synthèse sont de plus en plus populaires dans le monde? La bijouterie Flamme en rose est un excellent exemple de la popularité des bijoux écologiques et éthiques, car ses clients sont toujours satisfaits des produits qu’ils achètent. En effet, la boutique produit des diamants entièrement synthétiques et en est très fière.

Trois bonnes raisons de se procurer un bijou fabriqué avec des diamants de synthèse

Sauver des vies

L’extraction de pierres précieuses est une pratique dangereuse ayant des conséquences non seulement sur l’environnement, mais surtout sur les travailleurs qui travaillent à extraire les diamants des mines. Pour Flamme en rose, il est important de protéger la vie des travailleurs qui font l’extraction dans des conditions difficiles, souvent en Afrique, et qui subissent les conséquences du marché noir. En effet, si vous avez vu le film Blood Diamond¸ vous savez probablement qu’il existe un réseau de trafic de diamants et que les conditions de vie dans ce milieu sont difficiles. Flamme en rose choisit des bijoux synthétiques pour leur côté éthique qui permet de sauver plusieurs vies.

Protéger l’environnement

Saviez-vous que la production de bijoux avec de vrais diamants naturels est extrêmement dommageable pour l’environnement? Une seule bague en or produit à elle seule plus de 15 tonnes de déchets miniers. Ces déchets comprennent souvent du cyanure et du mercure, des substances chimiques toxiques qui compromettent la santé de notre planète. Chez Flamme en rose, l’écoresponsabilité des produits est une priorité, car les bijoux ne sont choisis que s’ils respectent les valeurs de l’entreprise. Lorsque vous choisissez un diamant de synthèse, ce sont 15 tonnes de déchets miniers qui ne sont pas produits. De plus, la plupart des bijoux synthétiques sont fabriqués de façon locale, ce qui élimine la pollution causée par le transport des diamants en Amérique.

Économiser

Puisque la complexité de production est moindre avec des produits de synthèse, leurs prix sont toujours inférieurs aux prix de bijoux fabriqués avec des diamants naturels, qui, rappelons-le, sont identiques à l’œil nu et même au microscope. Selon la valeur marchande du produit, les bijoux fabriqués avec des diamants de synthèse sont de 10 à 50 % moins chers que les autres. Pourquoi payer plus cher pour un produit identique? La boutique Flamme en rose offre des prix raisonnables et toujours adaptés au type de produit que vous achetez.