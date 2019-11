Peut-on renforcer ses tendons par l’alimentation ?

Toutes les études montrent que le régime alimentaire impacte la santé d’une manière générale, c’est d’autant plus vrai qu’en cas d’inflammation des tendons, on sait maintenant quels aliments éviter pour soulager la douleur. Lesquels ?

Les aliments qui soulagent la tendinite

La tendinite affecte aussi bien l’épaule, le coude, le poignet que le talon. L’articulation doit donc rester au repos en cas d’inflammation. Pour la soulager et accélérer la guérison, il faut observer le repos et modifier son régime alimentaire tout d’abord en buvant beaucoup d’eau, entre 1.5 et 2 litres par jour. L’objectif est de drainer les déchets responsables de l’inflammation. Dès le réveil, il est même conseillé d’absorber un tiers de la quantité journalière ! Il est même intéressant d’alterner l’eau plate et l’eau pétillante parce que cette dernière est riche carbonates qui ont la vertu de neutraliser l’acidité.

Les médecins recommandent aussi de privilégier les aliments alcanisants comme les fruits et les légumes pour leur teneur en vitamines, en eau et anti oxydants. Les poissons gras, l’huile d’olive, de noix ou de colza, riches en acides gras, apportent de la souplesse aux tendons. Là encore, il faut alterner les huiles, car chacune a ses vertus.

Ce régime alimentaire est également approprié pour renforcer ses tendons même en dehors d’une tendinite.

Les aliments à éviter

Il convient d’éviter autant que possible le beurre, la crème fraîche et les produits transformés. De la même manière, la viande en grande quantité produit de l’acide urique. Il faut donc se contenter de portions plus petites, 120 grammes par jour suffisent à combler nos besoins en protéines, ou préférer les œufs, le jambon… Les abats sont également à proscrire.

Les produits laitiers apportent des toxines, il faut donc réduire leur consommation à une fois par mois. Évitez aussi l’alcool ou du moins en boire en petites quantités jusqu’à la guérison de la tendinite.

Les traitements naturels de la tendinite

Les mouvements répétés et certains sports sont responsables des tendinites ou du fameux tennis elbow. Pour calmer la douleur, on peut appliquer du froid en apposant une poche de petits pois surgelés sur la zone douloureuse pendant 10 à 15 minutes plusieurs fois par jour.

Faites-vous examiner rapidement dans une clinique d'orthopédie privée, le médecin vous prescrira une orthèse d’immobilisation à porter la nuit pour vous soulager.

Les huiles essentielles de Gaultérie et de romarin ont des vertus anti-inflammatoires, elles comportent les mêmes composants que l’aspirine. Massez-vous dans le sens des tendons avec un mélange de 3 gouttes de chaque diluées dans une huile végétale neutre.

N’oubliez pas qu’une tendinite mal soignée vous occasionnera des douleurs chroniques.