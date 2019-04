Fermetures partielles et complètes des routes de Lanaudière

Suite à la fonte des neiges et les précipitations des derniers jours, le ministère des Transports suit la situation quant aux impacts sur les routes qui sont sous sa juridiction, notamment celles situées près de cours d’eau, et travaille en collaboration avec ses partenaires. Les patrouilleurs du Ministère sont aux aguets et portent une attention particulière aux endroits susceptibles d'être inondés.

Pour la région de Lanaudière, les routes fermées et celles sous surveillance sont :

Routes fermées :

Route 347, à Saint-Damien – chemin de détour par le 6e rang et la route 131;

Montée Saint-Laurent (municipal), à Saint-Barthélemy, au sud de l’autoroute 40, vers le rang du Fleuve – aucun chemin de détour possible.

Routes sous surveillance :

Route 131, à Saint-Jean-de-Matha (près du golf);

Route 138, près du rang Berthelet, à Berthierville – circulation en alternance avec feux de circulation temporaires;

Route 131, à Saint-Michel-des-Saints – surveillance des ponts situés au-dessus de la rivière Matawin;

Autoroute 40, à Berthierville.

Pour assurer la sécurité des usagers, le Ministère n’hésite pas à fermer des tronçons de route. Une signalisation adéquate est alors installée pour indiquer la fermeture et baliser un chemin de détour. Rappelons qu’il ne faut jamais circuler sur une route inondée; il y va de votre propre sécurité et de celle des intervenants d’urgence.

Le Ministère invite les usagers à bien planifier leurs déplacements dans les zones affectées par les inondations, notamment en consultant les différentes plates-formes du Québec511.