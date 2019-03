6e colloque du département de Techniques d’éducation spécialisée du Cégep régional de Lanaudière à Joliette

Le département de Techniques d’éducation spécialisée du Cégep régional de Lanaudière à Joliette est heureux d’inviter les éducateurs spécialisés de toutes les régions du Québec à participer à un colloque qui aura lieu les 11 et 12 juin prochain, dans les locaux du Cégep ainsi qu’à la salle Rolland-Brunelle. Les éducateurs spécialisés œuvrant dans ce monde en transformation et en évolution font souvent preuve d’innovation dans les nombreux milieux d’intervention où ils travaillent, c’est donc sous le thème Faire partie du changement! qu’aura lieu cette 6e édition.

Une programmation toujours aussi riche et diversifiée

M. Carol Allain, ex-chargé de cours à l’Université d’Ottawa et à l’Université du Québec, ouvrira le colloque, le mardi 11 juin 2019. Depuis 1986, M. Allain donne plus de 200 conférences annuellement dans nombre d’entreprises, d’institutions et d’organisations au Canada, en France, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, au Portugal et dans d’autres pays. Parmi ses ouvrages : Le choc des générations, Du je triomphant au nous rassembleur (Éditions Château d’encre, 2017) a été réédité neuf fois et son succès ne se dément pas au fil des ans.

Mme Danie Beaulieu , docteure en psychologie, clôturera le colloque, le mercredi 12 juin 2019. Elle est l’auteure d’une vingtaine de livres dont certains sont traduits en plusieurs langues et conceptrice de 21 outils d’intervention de la Psyboutique. Ses formations ont été présentées devant plus de 350 000 personnes sur 4 continents, dont neuf provinces canadiennes, dix états américains, une dizaine de pays d’Europe, en Chine et même en Afrique du Sud.

De plus, plus d’une trentaine d’ateliers seront proposés par des éducateurs et autres professionnels qui partageront leurs expertises reliées à différentes clientèles. Soulignons également la participation de M. Sylvain Ratel, président de l’Association des Éducatrices et Éducateurs Spécialisés du Québec (AEESQ), lequel nous présentera l’état de la situation concernant la création d’un ordre des éducateurs spécialisés.

En profiter pour se ressourcer

Le colloque TES 2019 se veut un lieu de ressourcement, une occasion de se réinventer, que ce soit par le biais de nouvelles technologies, de techniques d’intervention innovantes ou d’approches inspirantes.

Depuis quelques années, bon nombre d’éducateurs spécialisés sont amenés à exercer leur profession dans un contexte de changements très rapides. Bien que ces changements proviennent souvent de différents facteurs (organisationnels, générationnels, technologiques, culturels, etc.), et que dans plusieurs cas, les TES n’aient aucun contrôle sur eux, il n’en demeure pas moins que ces changements peuvent devenir des atouts majeurs dans leur travail au quotidien.

La tenue de ce colloque est le fruit d’une collaboration interétablissements. Le Cégep est heureux de pouvoir compter sur l’appui d’un comité organisateur chevronné : Marc Sauvageau, du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre Est-de-l'île-de-Montréal (CIUSSS), Institut universitaire en santé mentale de Montréal et vice-président de l’Association des Éducatrices et Éducateurs Spécialisés du Québec; Réjean Thibault, psychoéducateur; Marjorie Bourgeois Bélanger, de la Commission scolaire des Samares; Annie Belisle, de la Commission scolaire des Affluents; Patrick Sigouin, de l’Institut Philippe-Pinel de Montréal; Michel Ayotte, du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Centre jeunesse Lanaudière; ainsi que Céline Champagne, Anne Huard et Isabelle Leclerc du département de Techniques d’éducation spécialisée du Cégep régional de Lanaudière à Joliette.

Les inscriptions, ouvertes à tous les éducateurs spécialisés du Québec ainsi qu’aux étudiants en Techniques d’éducation spécialisée au Cégep régional de Lanaudière à Joliette, peuvent se faire jusqu’au lundi 20 mai 2019, en visitant le www.colloquetes.org.

POUR MÉMOIRE :

Événement : 6e colloque du département de Techniques d’éducation spécialisée

Date : Mardi 11 juin et mercredi 12 juin 2019

Lieu : Cégep régional de Lanaudière à Joliette

20, rue Saint-Charles-Borromée Sud Joliette

Inscription : www.colloquetes.org