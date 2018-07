Saint-Charles-Borromée aménage deux bornes de recharge pour les véhicules électriques

La Municipalité qui se dotait l’an passé d’un véhicule hybride rechargeable pour ses employés étudiants durant la saison estivale poursuit son mouvement vert en devenant, cette fois-ci, une nouvelle destination branchée pour les électromobilistes. Deux bornes électriques sont en service à Saint-Charles-Borromée.

En partenariat avec le réseau Circuit électrique alimenté par Hydro-Québec, la Municipalité de Saint-Charles-Borromée vient d’installer deux bornes de recharge rapide, l’une située dans le stationnement du centre communautaire Alain-Pagé et l’autre dans le stationnement du centre Saint-Jean-Bosco. Ces espaces seront clairement identifiés et strictement réservés aux détenteurs de voitures électriques. Ce service est cofinancé par la Municipalité et par Hydro-Québec.

Toutes les voitures rechargeables vendues en Amérique du Nord sont compatibles avec ces bornes standards. Le coût de la recharge aux deux bornes du Circuit électrique appartenant à la Municipalité est de 1 $ l’heure. Facturés à la minute, ces frais s’appliquent tant que le véhicule est branché. La Municipalité souligne que ces deux nouvelles bornes répondent à une demande citoyenne et faciliteront les déplacements autant des résidents que des visiteurs. Cette nouveauté s'inscrit dans un plan d'initiatives pour promouvoir le développement durable. « Le conseil municipal est fier de s'engager et de contribuer à l’essor de l’électrification des transports », a affirmé le maire, Monsieur Robert Bibeau.

Quelques infos utiles