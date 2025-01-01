Nous joindre
CRE Lanaudière

Une journée d’action pour la biodiversité à Joliette

durée 11h00
8 août 2025
Par Salle des nouvelles

La Ville de Joliette, en collaboration avec le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CRE Lanaudière), convie la population à une journée gratuite d’action et de découverte en nature le samedi 16 août 2025, à la Réserve faunique Marie-France-Pelletier (550, chemin des Prairies).

Cette activité familiale, ouverte à tous, sera l’occasion de poser des gestes concrets en faveur de la biodiversité, tout en explorant les richesses de notre territoire.

Une programmation engageante

De 8 h à 16 h, les participants seront invités à prendre part à différentes activités de sensibilisation. La première partie de la journée sera consacrée à la création d’abris pour les couleuvres et à un atelier pour en apprendre davantage sur l’importance du bois mort dans la vie sauvage.

Les aménagements écologiques réalisés par les jeunes du camp de jour estival seront installés sur le site, et les visiteurs auront l’occasion de les observer. Il est recommandé d’apporter des vêtements adaptés à la météo, un repas et une bouteille d’eau. Pour plus de détails, consultez le joliette.ca.

La Réserve : un lieu d’instruction

Récemment, les sentiers de ce lieu unique ont été bonifiés par l’installation de panneaux d’interprétation, en partenariat avec la Fondation de la Faune du Québec et le gouvernement du Québec. Ces nouveaux outils éducatifs permettent désormais aux visiteurs de mieux comprendre les écosystèmes présents sur le territoire et la vie animale qui l’habite.

Chaque panneau a été pensé pour transmettre l’information de façon claire et visuelle. Pour rendre l’expérience encore plus accessible, un code QR accompagne l’ensemble des installations, donnant accès à un enregistrement audio narré qui enrichit la découverte sur place.

« La préservation et la valorisation de cet endroit témoignent de l’engagement de la Ville à protéger la biodiversité et à offrir à la population un contact privilégié avec la nature. Les signalétiques éducatives récemment installées font de la Réserve un véritable laboratoire à ciel ouvert », exprime le maire, Pierre-Luc Bellerose.

