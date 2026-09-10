La Matawinie présente ses priorités aux candidats de la circonscription de Berthier

Les maires et mairesses des municipalités de la Matawinie ainsi que la préfet de la MRC ont rencontré, le 4 septembre, les candidats de la circonscription de Berthier afin de leur présenter les priorités du territoire.

À l’approche de l’élection provinciale, les élus municipaux connaissant directement les besoins et les enjeux de leurs communautés, ont rappelé l’importance d’une collaboration étroite entre les gouvernements de proximité et provincial.

Les échanges ont porté sur 10 dossiers stratégiques nécessitant une attention soutenue :

- réseau routier provincial;

- santé et accès aux services;

- éducation et main-d’œuvre;

- aménagement du territoire et nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire en vigueur (OGAT);

- logement abordable;

- ressources naturelles et gestion du territoire public;

- protection des milieux naturels;

- tourisme et plein air;

- décentralisation et autonomie municipale;

- changements climatiques et sécurité civile.

Une vision à long terme pour la Matawinie

Pour la MRC de Matawinie, ces enjeux sont indissociables et doivent être abordés dans une perspective de développement durable. L’accès aux services, la vitalité des communautés, l’attraction de la main-d’œuvre, la protection du territoire et le développement économique sont essentiels à la croissance des municipalités.

« Nous voulons que les réalités de la Matawinie soient entendues et pleinement prises en compte dans les décisions des prochaines années », a ajouté Isabelle Perreault, préfet de la MRC de Matawinie.

La MRC de Matawinie poursuivra ses échanges avec les futurs représentants de la circonscription de Berthier afin de faire avancer les dossiers structurants du territoire. Une rencontre semblable est prévue avec les candidats de la circonscription de Bertrand.