Les maires de la MRC de Joliette interpellent les candidats sur les priorités du territoire

Dans le cadre de la présente campagne électorale provinciale, les mairesses et maires de la MRC de Joliette souhaitent profiter de cette période privilégiée de débat public pour interpeller les candidates et candidats de la circonscription de Joliette sur plusieurs enjeux qui touchent directement les citoyens et le développement de notre territoire.

Les municipalités sont quotidiennement en première ligne pour répondre aux besoins de la population. Or, plusieurs des défis auxquels elles sont confrontées nécessitent une intervention, un financement ou une collaboration accrue du gouvernement du Québec.

« Une campagne électorale est l’occasion de parler des préoccupations concrètes de notre territoire et, surtout, d’obtenir des engagements. Comme élus municipaux, nous souhaitons savoir comment les candidates et candidats entendent travailler avec les municipalités et la MRC pour faire avancer les dossiers qui touchent directement notre population », souligne Pierre-Luc Bellerose, préfet de la MRC de Joliette.

À la suite d’échanges entre les élus municipaux, plusieurs enjeux prioritaires se dégagent.

Le financement des infrastructures municipales et la fiscalité. Les municipalités doivent composer avec un important déficit d’entretien de leurs rues, réseaux d’aqueduc et d’égout, bâtiments et autres infrastructures. Les élus demandent au prochain gouvernement de mettre en place des mécanismes de financement plus stables, prévisibles et pluriannuels, tout en poursuivant la réflexion sur la fiscalité municipale afin de réduire la dépendance à l’impôt foncier.

La mobilité et le transport collectif. La croissance du Grand Joliette exerce une pression grandissante sur le réseau routier. La MRC souhaite notamment un financement du transport collectif régional qui soit prévisible et qui tienne compte de la croissance de l’achalandage et de l’offre de service. Les élus souhaitent également que Québec travaille avec le milieu à une véritable vision intégrée de la mobilité pour le Grand Joliette.

À cet égard, la route 343 et le boulevard Beaudry constituent un enjeu particulier. Les élus souhaitent obtenir un engagement gouvernemental clair quant au réaménagement de cet axe stratégique, notamment entre la continuité de la rue Beaudry et l’intersection de la Petite-Noraie, afin d’en améliorer la capacité, la fluidité et la sécurité.

L’adaptation aux changements climatiques et la protection des milieux naturels. Les municipalités consacrent des sommes croissantes à la gestion des eaux pluviales, aux bassins de rétention, à la protection contre les inondations et les pluies extrêmes ainsi qu’à la lutte contre les îlots de chaleur. Elles demandent des programmes permanents et prévisibles permettant également aux MRC de soutenir l’acquisition et la protection de milieux naturels.

Le logement, l’itinérance et les services sociaux. La rareté des logements abordables, les besoins en logements sociaux et la progression de l’itinérance représentent des préoccupations importantes sur le territoire. Les élus souhaitent connaître les solutions proposées par les candidats et, particulièrement, la manière dont le gouvernement entend mieux soutenir les municipalités qui doivent composer directement avec ces réalités.

Les écoles et les responsabilités transférées au milieu municipal. Les élus constatent les besoins importants en ressources dans les écoles et s’inquiètent également de voir certaines responsabilités ou conséquences de décisions du réseau scolaire être assumées progressivement par les municipalités ou la MRC, notamment en matière de transport et d’infrastructures. Ils souhaitent obtenir des engagements quant à une meilleure coordination entre Québec, le réseau scolaire et les municipalités.

La collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Plusieurs municipalités déplorent les délais dans le traitement de leurs demandes, particulièrement en matière de sécurité routière, d’entretien du réseau supérieur et de réalisation des travaux. Elles demandent une relation plus efficace et davantage de prévisibilité dans les interventions du Ministère.

Le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement de Saint-Thomas. Considérant l’importance de cet enjeu pour le territoire et les préoccupations qu’il soulève, les élus souhaitent également que chacune et chacun des candidats se positionne clairement sur le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement situé à Saint-Thomas et sur l’avenir de la gestion des matières résiduelles sur le territoire.

Au-delà de ces dossiers particuliers, les élus municipaux demandent au prochain gouvernement de reconnaître les municipalités et les MRC comme de véritables partenaires et de les associer en amont aux décisions gouvernementales qui ont des conséquences directes sur leurs citoyens, leurs finances et l’aménagement de leur territoire.

« Nous ne demandons pas aux candidates et candidats de simplement prendre acte de ces enjeux. Nous souhaitons connaître leurs positions et les engagements qu’ils sont prêts à prendre. Peu importe le gouvernement qui sera élu, notre volonté est de travailler avec lui dans un véritable esprit de partenariat pour faire avancer le Grand Joliette », conclut le préfet Pierre-Luc Bellerose.