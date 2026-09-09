Ouverture du local électoral du Parti Québécois de Joliette

Les sympathisants du Parti Québécois de Joliette étaient au rendez-vous lors de l’ouverture officielle du local électoral de dimanche 6 septembre.

Le local sur la rue Baby a accueilli plus de 50 personnes autour d’un pique-nique «à la bonne franquette».

La candidate, Véronique Venne, a livré un discours électrisant devant une foule emballée par son engagement envers la circonscription de Joliette. Elle met l’accent sur l’importance d’inclure tout le monde et de ne laisser personne derrière.

« Je suis candidate pour pouvoir aider les personnes quelle que soit leurs origines parce que nous sommes tous Québécois et Québécoises. Que ce soit du côté économique, santé, éducation, je veux faire avancer les choses dans la circonscription de Joliette », a souligné Véronique Venne.