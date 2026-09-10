Le Parti Québécois présente son Plan pour le soutien à domicile des aînés

Le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon et sa candidate dans Berthier, Elsie Lefebvre, ont annoncé le plan du Parti Québécois pour le soutien à domicile pour les aînés.

S'il forme le prochain gouvernement, le Parti Québécois s'engage à placer les personnes aînées au cœur de ses priorités en leur redonnant les moyens de leur autonomie, notamment en axant sur le maintien à domicile en augmentant le budget de 50 %.

Le plan du Parti Québécois est décliné ainsi:

● Augmenter de 50 % le budget en soins à domicile;

● Octroyer une aide financière de 10 000$ pour couvrir une partie des frais de transformation d’une propriété en une maison intergénérationnelle;

● Bonifier de 10 M$ par année le Programme d’adaptation de domicile qui offre une aide financière pour l'exécution de travaux;

● Faciliter l’accès au crédit d’impôt pour le maintien à domicile.

La CAQ n’a pas été à la hauteur des besoins en matière de services à domicile, malgré le consensus clair au Québec que vieillir à la maison est précieux, selon le Parti Québécois. « Le Québec doit être reconnaissant envers ceux et celles qui l’ont bâti. Je pense évidemment à nos aînés. Les Québécois sont clairs : selon un sondage Léger, 91% des plus de 55 ans souhaitent vieillir à la maison et la meilleure façon d’y arriver est de bonifier l’offre en matière de soins et services à domicile. On va donc augmenter de 50% le budget pour soutenir nos aînés dans leurs besoins quotidiens, comme prendre leur médicament, faire leur repas ou encore avoir la visite d’un professionnel de la santé. Donc, on parle d’un changement de modèle et d’un vrai virage en matière de soins de longue durée. Un virage qu’on aurait dû faire depuis très longtemps », déclare Paul St-Pierre Plamondon.

À cela s’ajoute une diminution importante de la bureaucratie, la diminution de la paperasse pour le personnel soignant et un accès simplifié aux services via les CLSC. Le Parti Québécois compte aussi mettre à contribution tous les partenaires qu’ils s’agissent du public, des entreprises d'économie sociale en aide à domicile, les organismes communautaires ou les entreprises privées.

Pour permettre aux aînés de rester dans leur maison ou avec leur famille le plus longtemps possible, s’ajoute une bonification du Programme d’adaptation de domicile pour l'exécution de travaux et une aide financière de 10 000$ pour transformer les propriétés en maisons intergénérationnelles. Le Parti Québécois souhaite également faciliter l'accès au crédit d’impôt pour le maintien à domicile.

« Le consensus au Québec est clair, nous avons le devoir de prendre soin de nos aînés, de celles et ceux qui ont pris soin de nous bien avant. La bonification de 50 % des soins à domicile proposée par le Parti Québécois est une démonstration claire de notre volonté politique d’offrir à nos aînés ce qu’ils méritent, de la dignité, de l’autonomie et la possibilité de vieillir chez eux, le plus longtemps possible », a déclaré Elsie Lefebvre, candidate de la circonscription de Berthier.