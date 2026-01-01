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Programme de l'expérience québécoise

Christine Fréchette s'est fait questionner sur le PEQ par un député français

durée 12h00
20 mai 2026
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Par La Presse Canadienne

En mission à Paris, la première ministre Christine Fréchette s’est fait questionner sur le Programme de l'expérience québécoise (PEQ) par un député français.

Cette question a été posée dans le cadre d’une rencontre entre la première ministre québécoise et la présidente de l’Assemblée nationale française, Yaël Braun-Pivet.

«Chaque député a eu une intervention dans le cadre de la rencontre avec la présidente de l'Assemblée nationale ce matin. Il y a un des députés qui est intervenu sur cette question (...) pour connaître mon positionnement en lien avec le PEQ», a relaté la première ministre en entrevue avec La Presse Canadienne mardi à Paris.

Ce programme, considéré comme une voie rapide pour la résidence permanente pour les immigrants temporaires, a été stoppé par le ministre Jean-François Roberge en novembre 2025. Cette décision a provoqué une levée de boucliers un peu partout dans la province.

«J'ai réitéré ce que j'ai dit lors de la course à la chefferie et depuis mon assermentation, à savoir qu'on va réactiver le Programme de l’expérience québécoise dans le respect de nos seuils d'immigration», a expliqué Christine Fréchette, mardi.

Québec a fixé ses seuils à 45 000 nouveaux résidents permanents par année.

La première ministre a assuré qu’il n’y avait eu aucune pression de la France pour la réouverture du PEQ.

Mme Fréchette a refusé de dire à quel moment le programme serait rouvert, affirmant simplement qu’il y aurait une date «bientôt».

«C'est des administrations à activer différemment. Donc c'est sûr que ça demande un délai. On ne peut pas juste énoncer quelque chose et penser que le lendemain matin, c’est réalité», a-t-elle soutenu.

Il s’agissait de la dernière journée de mission à Paris pour la première ministre québécoise. Christine Fréchette a remis l’Ordre national du Québec à Paul de Sinety, délégué général à la langue française et aux langues de France, à la résidence officielle du Québec à Paris.

Elle a aussi rencontré la présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse. Elles ont discuté de l’intégration de l’intelligence artificielle dans la fonction publique, de la place des femmes en politique et… de hockey!

Lundi, Christine Fréchette a rencontré le président français, Emmanuel Macron. Avant leur entretien, ce dernier a affirmé que le Québec pouvait aider la France dans «beaucoup de domaines», comme «la recherche», «l’IA» ou encore la «stratégie».

Elle a aussi eu un entretien avec son homologue français, Sébastien Lecornu.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne

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