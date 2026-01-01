Saint-Charles- Borromée poursuit sa croissance

Portée par une planification rigoureuse et des investissements privés records, Saint-Charles-Borromée s'affirme comme une ville en plein essor, forte d'une vision renouvelée et d'un développement maîtrisé.

Depuis 2020, Saint-Charles-Borromée a accueilli plus de 2 500 logements mis en chantier, 51 nouvelles entreprises implantées sur son territoire et des investissements privés évalués à plus de 200 M$. Cette vitalité, alimentée par une activité résidentielle soutenue, se manifeste à la fois par la création de nouveaux logements et par des investissements constants des citoyens dans l'amélioration de leur propriété. Plusieurs centaines de projets de rénovation, d'agrandissement ou d'ajout d'unités complémentaires ont été réalisés, représentant des dizaines de millions de dollars injectés dans l'économie locale.

Grands chantiers et densification douce : une approche à deux vitesses

Plusieurs chantiers en cours traduisent concrètement cette trajectoire. Le développement résidentiel de la rue Flavie-Poirier, amorti en 2021, regroupera 446 logements à terme pour des investissements de près de 65 M$. À ce jour, 368 unités ont déjà été livrées, et l'ensemble du projet sera achevé d'ici 2027. Le Carré St-Charles constitue quant à lui le projet le plus structurant à long terme : il prévoit environ 1 000 logements, près de 9 000 m2 de locaux commerciaux et plus de 35 000 m2 d'espaces verts, pour des investissements privés évalués à 200 M$, déployés sur une période d'environ 10 ans. À cette locomotive s'ajoutent d'autres projets qui contribuent à la transformation du milieu de vie : les Habitations Bordeleau, la Maison des aînés, le Centre d'amitié autochtone ainsi que plusieurs chantiers résidentiels sur la rue de la Visitation.

Face à une demande de logements qui demeure élevée, la Ville ne s'est pas limitée aux grands projets : elle a également agi à plus petite échelle. Depuis l'adoption, en 2023, de normes facilitant l'ajout de logements complémentaires, dix nouvelles unités ont été créées, également bien dans des constructions neuves que dans des résidences existantes. Cette approche de densification douce vient compléter les chantiers d'envergure et confirmer la capacité de la Ville à agir simultanément sur plusieurs fronts pour répondre aux besoins de sa population.

Un tissu commercial et entrepreneurial en expansion

En 2025, Saint-Charles-Borromée a enregistré 17 nouvelles implantations commerciales et entrepreneuriales, son meilleur résultat depuis 2020. Cette progression confirme une tendance qui s'est accélérée à compter de 2023 et qui se maintient encore, en 2026. Depuis six ans, ce sont 51 nouvelles entreprises qui ont choisi de s'établir sur le territoire, représentant, pas moins de 5,1 M$ en investissements de construction. Parmi elles, 26 ont investi des locaux existants, 6 se sont établis dans des constructions neuves et 19 ont pris la forme de services personnels ou professionnels exercés à même les résidences, témoignant de la diversité et de la vitalité du tissu entrepreneurial local.

Un ajustement au premier trimestre 2026, non un recul

Si les données du premier trimestre 2026 indiquent une activité de construction neuve moins intense qu'en 2025, elles confirment néanmoins la vigueur des investissements citoyens dans le parc résidentiel existant, signe que l'attachement des résidents à leur milieu de vie demeure entier. Grâce à des projets structurants à long terme et une communauté qui continue d'investir dans son territoire, Saint-Charles-Borromée aborde les prochaines années avec des bases solides et une vision claire.