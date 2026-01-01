Véronique Venne est officiellement candidate du Parti Québécois

Le Parti Québécois confirme que Véronique Venne sera candidate dans la circonscription de Joliette. La mairesse de Sainte-Marie-Salomé, et enseignante en anglais langue seconde dans une école secondaire de la région de Lanaudière, se porte à nouveau candidate pour représenter ses concitoyennes et concitoyens à l’Assemblée nationale.

Diplômée d’un diplôme d’études collégiales en infographie en préimpression du Collège Ahuntsic, Véronique Venne a un long parcours d’implication publique et politique. Son leadership s’est traduit dans plusieurs implications, notamment au sein du Centre régional universitaire de Lanaudière, du Réseau des Femmes Élues de Lanaudière, de L’Arche Lanaudière, du Conseil régional en environnement de Lanaudière et plus encore. En plus de siéger sur l’exécutif national du Parti Québécois, Véronique Venne est également présidente du conseil d’administration du Carrefour Jeunesse-Emploi de Montcalm et a été vice-présidente du conseil d’administration de Développement Social Lanaudière.

Dans les dernières années, Véronique Venne était co-porte-parole du Parti Québécois en matière de municipalités et d’environnement.

« Notre formation politique a la vision et la capacité pour gouverner le Québec. C’est un très grand privilège de faire partie de cette incroyable équipe de candidates et de candidats. Ensemble, nous tâcherons de redonner confiance en eux-mêmes aux Québécoises et Québécois afin de pleinement prendre notre envol comme nation libre et distincte. Je n’ai pas vu, depuis longtemps, un parti défendre un projet de société aussi inspirant avec autant de conviction. Je me joins donc à cette équipe sans hésiter. Que le travail commence », déclare Véronique Venne.

La candidate du Parti Québécois dans Joliette voudra mettre son expérience en politique municipale au service des citoyennes et des citoyens de la circonscription de Joliette.

« Forte de treize années comme mairesse de Sainte-Marie-Salomé et de quatre ans en tant que porte-parole du Parti Québécois, je suis prête à franchir l’étape suivante : représenter Joliette à l’Assemblée nationale. Ces expériences m’ont dotée d’une capacité à écouter mes pairs, à développer de bonnes politiques et à défendre les intérêts avec rigueur. Mettre ces atouts au service des citoyens de la circonscription de Joliette serait un grand honneur», affirme la candidate du Parti Québécois dans Joliette.