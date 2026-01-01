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Fête des Patriotes, 7e édition

Fête des Patriotes à Joliette : une célébration festive et rassembleuse

durée 13h00
15 mai 2026
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Marie-Claude Pilon
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Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Le député de Joliette–Manawan, Gabriel Ste-Marie, annonce la tenue de la 7e édition de la fête des Patriotes, qui aura lieu le lundi 18 mai 2026, de 11 h à 15 h, au centre-ville de Joliette.

Organisé par le bureau de circonscription, cet événement gratuit et ouvert à tous se veut une occasion conviviale de célébrer l’histoire et les valeurs démocratiques qui unissent la population, tout en mettant en valeur le dynamisme culturel et communautaire de Lanaudière.

Au programme de cette journée festive :

- Prestations musicales d’artistes lanaudois, dont Yanick Boivin et le trio Babioles; 
- Offre alimentaire variée, avec des repas et accompagnements au profit de l’organisme L’Annexe à Roland; 
- Kiosques de partenaires locaux, mettant en valeur le milieu communautaire; 
- Activités familiales, incluant jeux gonflables et maquillage gratuit pour les enfants
- Allocutions de dignitaires

« Cette journée est une belle occasion de se rassembler, de célébrer notre héritage collectif et de profiter d’activités accessibles à toute la famille », souligne Gabriel Ste-Marie. Le député invite chaleureusement la population ainsi que les élus et partenaires du milieu à se joindre à cette célébration annuelle qui contribue à renforcer le tissu social de la région.

 

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