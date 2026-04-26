Fréchette entame une première mission à l'étranger à titre de cheffe de gouvernement
Alors que Washington est sens dessus dessous à la suite de ce qui semble être une autre tentative d’assassinat visant le président Trump, la première ministre Christine Fréchette entreprendra lundi sa première mission à l’étranger dans la capitale américaine.
Elle participera à une série de rencontres, à deux mois à peine du début des négociations concernant la révision de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), le 1er juillet.
Les entreprises québécoises ont été fortement affectées par une série de droits de douanes imposées par l’administration du président Trump depuis son arrivée au pouvoir en 2025.
Mme Fréchette doit rencontrer l’ambassadeur du Canada, Mark Wiseman, participer à une table ronde des associations d’affaires américaines et canado-américaines, et rencontrer des interlocuteurs au Congrès dont le nom n’a pas été divulgué.
Les États-Unis sont le principal partenaire commercial du Québec.
En 2024, près des trois-quarts des exportations du Québec (73,5 %) étaient destinées au marché américain, pour une valeur de 91,2 milliards $.
Il s’agissait essentiellement d’aéronefs, d’aluminium, de moteurs d’aéronefs et de produits miniers tels que l’or, l’argent, de métaux du groupe du platine, et leurs alliages.
Patrice Bergeron, La Presse Canadienne
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Les réfugiés ne pourront plus parrainer leurs proches pour devenir résidents
Le ministre de l'Immigration a discrètement mis fin à une mesure qui permettait à certains réfugiés de parrainer leurs enfants ou leurs conjoints en vue de l'obtention d'un statut de résident permanent, sans fournir aucune explication aux défenseurs des réfugiés quant à ce changement. Cette mesure temporaire permettait à certains ...LIRE LA SUITE
Le Canada n'atteindrait même pas d'ici 2050 l'objectif d'émissions fixé pour 2030
Une nouvelle étude suggère que le Canada est en passe de ne pas atteindre son objectif de réduction des émissions pour 2030 fixé dans le cadre de l'Accord de Paris — et qu'il ne l'atteindra même pas d'ici 2050, année où il devait atteindre la carboneutralité. L’analyse, publiée vendredi par l'Institut climatique du Canada, avance que ...LIRE LA SUITE
La Matawinie présente ses priorités aux candidats de la circonscription de Berthier
Les maires et mairesses des municipalités de la Matawinie ainsi que la préfet de la MRC ont rencontré, le 4 septembre, les candidats de la circonscription de Berthier afin de leur présenter les priorités du territoire. À l’approche de l’élection provinciale, les élus municipaux connaissant directement les besoins et les enjeux de leurs ...LIRE LA SUITE