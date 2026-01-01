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Gouvernement du Canada

«Aucune chance» de prorogation du Parlement, assure Mark Carney

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31 mars 2026
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Par La Presse Canadienne

OTTAWA — Le premier ministre Mark Carney affirme qu'il n'a absolument pas envisagé de proroger le Parlement dans l'éventualité où son gouvernement obtiendrait une majorité parlementaire lors d'une série d'élections partielles à venir.

S'exprimant mardi lors d'une conférence de presse à Wakefield, en Outaouais, le premier ministre a déclaré que cette idée ne lui avait jamais traversé l'esprit: «Aucune chance qu'on va faire une prorogation du Parlement, c'est pas une idée du gouvernement.»

Le Globe and Mail a rapporté que le gouvernement Carney envisageait de proroger le Parlement si les libéraux remportaient haut la main une série d'élections partielles dans deux semaines.

Trois élections partielles sont prévues le 13 avril et leur issue pourrait permettre au gouvernement Carney d'obtenir une majorité restreinte.

Deux de ces élections partielles se déroulent dans des bastions libéraux de la région de Toronto et la troisième à Terrebonne, une circonscription qui ne s'était jouée qu'à une voix aux dernières élections.

Une prorogation du Parlement permettrait à M. Carney de redéfinir l'ordre du jour parlementaire et la composition des comités de la Chambre des communes, ce qui lui donnerait plus de pouvoir pour faire avancer les projets de loi de son gouvernement.

Kyle Duggan, La Presse Canadienne

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