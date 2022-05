Le Prix Marie-Victoire-Dumouchel sera remis à Véronique Hivon

Le Prix Marie-Victoire-Félix-Dumouchel 2022 sera remis à la députée de Joliette du Parti Québécois, Véronique Hivon.

C'est lors du Souper-Gala des Patriotes qui se tiendra le lundi 23 mai à Montréal, dès 18 h, dans le cadre de la Journée nationale des Patriotes, que la députée sera honorée.

Le Rassemblement pour un Pays Souverain organise depuis maintenant 17 années le Gala des Patriotes où différentes distinctions patriotiques sont décernées.

Le Prix Marie-Victoire-Félix-Dumouchel reconnaît la grande contribution d’une femme à l’avancement des causes souverainiste et patriotique et de son engagement envers le Québec.

Véronique Hivon s’est illustrée dans ses fonctions de parlementaire à titre de députée et de ministre déléguée aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse, ainsi que pour ses grandes convictions indépendantistes.

Notons qu'il est possible de consulter le site Web du Rassemblent pour un Pays Souverain, à l'adresse rps.quebec