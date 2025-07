Début des travaux de réfection du siège social de la MRC de Joliette

Les travaux de réfection du siège de la MRC de Joliette ont débuté et doivent se terminer en décembre prochain. Il s'agit d'un investissement de plus de 2 millions de dollars.

C'est l'entreprise Construction Hébert & Hébert, en collaboration avec la firme B+B Architecture + Design inc., qui ont obtenu le mandat pour la réalisation de cette transformation. Le but est d'actualiser l’aspect extérieur et repenser complètement les espaces intérieurs pour offrir des milieux de travail lumineux, fonctionnels et adaptés aux besoins actuels.

On indique que la refonte de la mécanique du bâtiment améliorera également le confort, l’efficacité énergétique et la durabilité des installations.

« L’intégration de la CDÉJ à la MRC et la multiplication des mandats confiés par le gouvernement ont accru les besoins en espace et en fonctionnalité. Ce projet, qui était au centre de mes priorités lors de mon élection à la préfecture, témoigne de la volonté du conseil de la MRC de Joliette d’offrir une infrastructure moderne et optimisée », souligne monsieur Pierre-Luc Bellerose, préfet de la MRC.

Les travaux se dérouleront sans interruption des services à la population, avec des mesures temporaires pour assurer la sécurité et le bon déroulement des activités.

« Cette métamorphose du siège social est un investissement porteur pour l’avenir de notre organisation. Nous sommes fiers d’offrir à nos équipes, aux citoyens et à nos partenaires un quartier général qui reflète le dynamisme et la vitalité de notre territoire », conclut monsieur Bellerose.