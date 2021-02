Une personne de 63 ans arrêté pour contrebande de tabac à Joliette

Le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec, en collaboration avec le poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Joliette, a mené une opération relativement à de la contrebande de tabac, de cannabis, ainsi que du trafic de stupéfiants, le 17 février, à Joliette.

Les policiers ont réalisé une perquisition, en plus d’interpeller une personne de 63 ans, qui serait impliquée dans la contrebande et la vente de tabac, de cannabis illégale et le trafic de stupéfiants. Cet individu opérait dans la région de Joliette.

Cette même personne pourrait faire face à des accusations en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac, la Loi sur le cannabis, ainsi que la Loi régissant certaines drogues et autres substances.

Lors de cette opération, les policiers ont saisi 16 481 cigarettes de contrebande, 74 grammes de cannabis de contrebande, de la méthamphétamine, divers stupéfiants, ainsi que de l’argent.