Une sortie de route mortelle à Saint-Félix-de-Valois

Dans la nuit du 1er juillet, vers 1h, un conducteur a fait une sortie de route sur le chemin Saint-Jean (route 131) à Saint-Félix-de-Valois. Malheureusement, il n'a pas survécu à cet accident.

Selon les informations de la Sûreté du Québec, l'homme de 32 ans de Montréal, qui était seul à bord, circulait en direction nord sur le chemin Saint-Jean, aurait perdu la maitrise de son véhicule à proximité de l'intersection du rang des Forges, pour entrer en collision avec des blocs de béton.

Il a été éjecté hors de sa voiture sous l'impact. Son décès a été constaté sur place. On indique que l’alcool et la vitesse seraient être en cause, selon les éléments observés, recueillis et les témoignages obtenus.

Un policier formé en enquête collision est allé sur place pour analyser la scène et établir les circonstances de l'événement. La route 131 a été fermée jusqu’à 6 h 30, ce matin.