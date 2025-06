Une perquisition à Notre-Dame-de-la-Merci en lien avec le cannabis

Le 25 juin, des perquisitions se sont déroulées à Saint-Lin-Laurentides et à Notre-Dame-de-la-Merci menant à l'arrestation de trois personne. L'opération était en lien avec le trafic de stupéfiants.

Les équipes composées d'une vingtaine de policiers ont fouillé dans deux garages et deux véhicules situés sur la Côte Saint-Ambroise à Saint-Lin-Laurentides et sur la route 125 à Notre-Dame-de-la-Merci. Il s’agissait de lieux de production avec des plants en culture, à différents stades de leur croissance.

Les policiers ont saisi : plus de 1.2 kg de cannabis en vrac, plus de 1 270 plants de cannabis (plants et boutures), plus de 85 comprimés de méthamphétamine, un véhicule saisi en bien infractionnel, 180 lampes avec ballast intégré, du matériel de production : turbines, déchiqueteuses, thermopompes, panneaux électriques et autres, 4 750 $ en dollars canadiens et des jujubes de cannabis

C'est ainsi que le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec (basé à L’Assomption), en collaboration avec les postes de la SQ des MRC de Montcalm et de Matawinie, ont procédé à l'arrestation d'un homme de 48 ans de Notre-Dame-de-la-Merci, d'une femme de 46 ans et d'un homme de 40 ans de Mirabel.

Les suspects ont été rencontrés par les enquêteurs et ils pourraient faire face à des accusations pour possession de cannabis en vue de la vente, culture de cannabis, possession de méthamphétamine en vue de trafic, notamment. Les procédures se dérouleront au palais de justice de Joliette à une date ultérieure.

Cette opération fait suite à une enquête de quelques mois.

Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme ACCES Cannabis (Actions Concertées pour Contrer les Économies Souterraines) est une initiative gouvernementale mise en place en 2018 destinée à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois. Il a pour objectif de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois, de réduire l’accessibilité du cannabis pour les jeunes et de diriger les consommateurs vers un marché légal et sécuritaire.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande ou la production de cannabis peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.