Karl Lacasse-Ouellette, 16 ans, manque à l'appel depuis lundi

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Karl Lacasse-Ouellette, 16 ans, de Joliette.

Il a été vu pour la dernière fois dans le secteur de la rue Ladouceur à Joliette, le 17 août dernier. Le jeune homme mesure 1,75 m (5 pi 9 po), pèse 65 kg (143 lb), a les cheveux châtains et les yeux bleus.

La dernière fois qu’il a été vu, il portait une veste et des pantalons style militaire et des souliers Jordan de couleur noire, mauve et rose. Il se déplaçait sur un vélo de couleur vert fluorescent.

Toute personne qui l'apercevrait est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cet individu peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.