À Mirabel: un homme arrêté pour conduite dangereuse, fuite et délit de fuite

Le 7 août peu avant 23 h, les policiers de la Sûreté du Québec ont capté un véhicule circulant à plus de 170 km/h sur l'autoroute 50, près du km 275, à Mirabel. Lorsqu'ils ont voulu procéder à l'interception du véhicule, ce dernier a pris la fuite.

Plus tard, les policiers ont obtenu l'information que le suspect aurait percuté un véhicule et un cycliste sur le territoire du Service de police de Mirabel (Saint-Canut). Le suspect n'est pas demeuré sur les lieux et le véhicule suspect a été localisé, sans occupant, à Ste-Sophie.

L’enquête a mené à la présentation du suspect hier au quartier général de la Sûreté du Québec situé à Mascouche. Il a été pris en charge et arrêté par les enquêteurs du Service d’enquête sur les crimes majeurs.

Robert Plasse, 39 ans, originaire de Blainville, a comparu hier par visioconférence au palais de justice de Saint-Jérôme pour les chefs d'accusation suivants : conduite dangereuse causant des lésions, omission de s’arrêter à la suite de deux accidents, dont un ayant entraîné des lésions corporelles et fuite. Il est détenu depuis hier.