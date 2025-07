Deux personnes arrêtées dans le même véhicule avec les capacités affaiblies

Le 5 juillet, vers 3h30, à Berthierville, un homme de 35 ans et une femme de 40 ans, ont été tous les deux arrêtés dans le même véhicule, le premier pour avoir refusé de fournir un échantillon d'haleine et la deuxième pour conduite avec les capacités affaiblies.

Ce sont les agents du poste de la MRC de D’Autray qui ont observé un individu qui circulait au volant de sa voiture avec les feux de position éteints à Berthierville. Lorsque les policiers ont amorcé leur tentative d’interception, ils ont observé que le conducteur avait échangé de place avec la passagère, alors que le véhicule circulait toujours. Le véhicule s’est ensuite immobilisé. Lors de l’interpellation des deux individus par les policiers, ces derniers ont constaté que les deux avaient consommé de l’alcool.

L’homme, âgé de 35 ans, a refusé de fournir un échantillon d’haleine. Il a donc été arrêté pour un refus de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et le véhicule a été saisi pour une période de 30 jours.

La femme, âgée de 40 ans, a été arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool après avoir fourni un échantillon d’haleine à l’aide de l’appareil de détection approuvé. Elle a été transportée au poste de police afin de fournir des échantillons d’haleine à l’aide d’un éthylomètre. Son taux d’alcoolémie dépassait de plus de deux fois la limite permise par la loi. Son permis de conduire a également été suspendu pour une période de 90 jours.

Les deux individus ont été libérés en attente de la suite des procédures. Ils pourraient faire face à des accusations en lien avec l’événement.

