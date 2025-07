Un homme arrêté pour incendie criminel et avoir déchargé une arme à feu

Le 3 juillet, un homme de 80 ans a été arrêté à son domicile par les policiers du poste de SQ de la MRC de Joliette concernant des crimes commis depuis octobre 2024 à Saint-Charles-Borromée.

Jean Paul Fillon, 80 ans vivant à Saint-Charles-Borromée est suspecté de deux incendies criminels de véhicules et de biens commis le 16 octobre et 6 décembre 2024, ainsi d'avoir déchargé une arme à feu à deux occasions, le 23 décembre 2024 et le 1er avril 2025. Les crimes auraient été commis sur la même résidence à Saint-Charles-Borromée.

Selon les informations de la Sûreté du Québec, il n'y aurait aucun mobile qui expliquerait ces gestes.

Deux perquisitions ont été effectuées dans le cadre de cette enquête, soit dans une résidence de la rue Visitation et dans un véhicule. Les policiers ont saisi un fusil avec silencieux et munitions, un autre fusil tronçonné, diverses armes blanches et d’autres éléments de preuve.

Il a comparu au palais de justice de Joliette pour faire face à plusieurs chefs d’accusation. Il demeure détenu et sera de retour en cour le 11 juillet.

Toute information sur des activités criminelles peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.