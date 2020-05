Des restes humains retrouvés à Saint-Barthélémy, une enquête s'ouvre

Mardi vers 11 h, les policiers du poste auxiliaire de la SQ MRC de d’Autray ont été appelés à se rendre dans un secteur boisé de St-Barthélémy. Des marcheurs avaient retrouvé des ossements humains.

L’expertise de la scène va se poursuivre aujourd’hui. Une enquête est en cours par l’équipe d’enquête sur les crimes majeurs de la SQ à Trois-Rivières en rapport avec cette découverte.

Des analyses seront nécessaires afin de déterminer l’identité de la personne, ainsi que les causes et les circonstances de son décès. Cependant, il est possible qu’il s’agisse d’un adulte disparu en 2019.