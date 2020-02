L'entreprise montérégienne Exploitation Diego inc. coupable d'infractions agricoles

Le 11 novembre 2019, l’entreprise Exploitation Diego inc. de Saint-Ours, en Montérégie, a été déclarée coupable de deux infractions au Règlement sur les exploitations agricoles.

Le 21 septembre 2016, à Saint-Didace, dans Lanaudière, l’entreprise a rejeté des déjections animales de manière non conforme au Règlement, ces déjections ayant débordé à l’extérieur d’un bâtiment.

L’entreprise contrevenait ainsi à l’article 4 du Règlement sur les exploitations agricoles. De plus, le 13 avril 2017, l’entreprise a stocké des déjections animales dans un ouvrage de stockage, sans évacuer avant tout débordement les matières qui y étaient contenues, contrevenant ainsi à l’article 15 du Règlement sur les exploitations agricoles.

L’entreprise Exploitation Diego inc. a été condamnée à verser une amende totalisant 42 000 $ et doit, en plus des frais judiciaires, rembourser les frais de poursuite engagés par le Ministère, soit un montant de 5 598 $.