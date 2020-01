Trois arrestations liées à la conduite sous l'emprise de l'alcool

Ces trois derniers jours, lors des fêtes de fin d'année, les policiers du poste de la MRC de Joliette ont arrêté trois conducteurs pour conduite avec capacité affaiblie par l'alcool à Joliette, Crabtree et Saint-Charles-Borromée.

Crabtree : arrestation pour conduite avec capacité affaiblie par l’alcool à la suite d’une sortie de route

Le 31 décembre vers 11 h, un conducteur a effectué une sortie de route sur la route 158 à Crabtree. Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Joliette ont procédé à son arrestation à leur arrivée sur les lieux.

L’homme de 32 ans de Brossard a été arrêté pour conduite avec capacité affaiblie par l’alcool. Au poste, il a échoué l’alcootest avec des taux presque trois fois plus élevés que la limite permise. Il a été libéré par citation à comparaître et pourrait faire face à des accusations dans le futur. Son automobile a été remisée et son permis de conduire suspendu.

St-Charles-Borromée : arrestation pour conduite avec capacité affaiblie par l’alcool grâce à la vigilance d’un citoyen

Le 31 décembre vers 22 h 45, un citoyen a informé les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Joliette de la possibilité qu’un conducteur soit en état d’ébriété dans le secteur de St-Charles-Borromée Nord.

Le conducteur a été localisé et intercepté. L’homme de 61 ans a été arrêté pour conduite avec capacité affaiblie par l’alcool. Au poste, il a échoué l’alcootest. Il a été libéré par citation à comparaître et pourrait faire face à des accusations dans le futur. Son automobile a été remisée et son permis de conduire suspendu.

Joliette : arrestation pour conduite avec capacité affaiblie par l’alcool lors d’une patrouille régulière

Le 1er janvier vers 10 h 30, un policier du poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Joliette a intercepté un conducteur qui avait omis de faire son arrêt obligatoire à l’intersection des rues Richard et St-Marc, à Joliette. Le conducteur, un homme de 29 ans de Joliette, a été arrêté pour conduite avec capacité affaiblie par l’alcool. Il détenait un permis d’apprenti-conducteur sanctionné pour amendes impayées.

Il était également soumis à la mesure zéro alcool et son véhicule était saisissable. Au poste, le conducteur a échoué l’alcootest avec des taux près du double de la limite permise. Le suspect a été libéré sur citation à comparaitre à une date ultérieure au palais de justice de Joliette. Il s’est également vu émettre plusieurs constats d’infraction reliés aux infractions qu’il a commises en vertu du Code de la sécurité routière.