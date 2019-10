Saisie de stupéfiants et arrestation de deux suspects à Joliette

Vendredi 18 octobre vers 10h, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Joliette ont effectué une perquisition en matière de stupéfiants, dans un appartement situé sur la rue Saint-Barthelémy Sud, à Joliette.

Un homme d'une quarantaine d'années, ainsi qu'une femme dans la trentaine ont été arrêtés. Ils ont été libérés plus tard et pourraient faire face à des accusations en lien avec la possession et le trafic de stupéfiants.

Sur place, les policiers ont saisi: près de 500 comprimés s'apparentant à des métamphétamines; environ 50g de cannabis et près de 1500$ en argent.

Les citoyens peuvent communiquer toute information de nature criminelle de façon confidentielle, à la Centrale d’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264.