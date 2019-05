Arrestations à Mandeville, production de drogues

Jeudi 16 mai, les policiers du poste auxiliaire de la MRC D'Autray, assistés du maître-chien, ont perquisitionné une résidence du lac Deligny est, à Mandeville, en lien avec de la production de drogues.

Les policiers ont saisi à l’intérieur de deux sites souterrains;

• Plus de 200 plants de cannabis

• Environ une livre de cannabis séché

• Plus de 7,000$ en argent canadien

• Et du matériel servant à la production de drogue

Un homme et une femme, dans la cinquantaine, ont été arrêtés et libérés. Ils comparaîtront ultérieurement par voie de sommation sous des accusations relatives à la possession, la production et le trafic de cannabis.