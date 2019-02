Déploiement de pistolets à impulsion électrique à la police de Terrebonne

Le Service de police intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion, à l’instar de plusieurs autres services, met à la disposition de ses policiers une arme intermédiaire supplémentaire. Dès aujourd’hui, ce sont six pistolets à impulsion électrique qui seront déployés sur le territoire desservi par le Service de police.

Dans un contexte particulier d’usage de la force, cette arme intermédiaire permettra de réduire le risque de blessures graves tant pour les personnes à maîtriser que pour les policiers en intervention.

L’utilisation de cette arme intermédiaire se fait dans un cadre précis selon un protocole très strict. L’ensemble des policiers qui en feront l’usage ou qui en seront exposés ont reçu une formation de trois jours dispensée par deux policiers du service qui ont été accrédités par l’École nationale de police.

Le pistolet à impulsion électrique propulse deux électrodes reliées à des filins à une distance pouvant atteindre jusqu’à 7,6 mètres (environ 25 pieds). L’utilisateur libère une décharge électrique de douze milliampères pour 50 000 volts provoquant une neutralisation neuromusculaire. Suite à l’utilisation, par mesure de sécurité pour la personne visée, un transport vers un centre hospitalier de la région se fait systématiquement pour un examen médical.

Rappelons que le Service de police intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion dessert une population de plus de 140 000 habitants. En 2018, ses policiers ont répondu à plus de 25 000 appels. Sur ce nombre, ce sont près de 80 événements qui ont nécessité l’utilisation de la force durant l’intervention. Pour cette même année, les policiers ont eu à répondre à un peu plus de 900 appels en lien avec des personnes atteintes d’une maladie mentale et pour lesquelles une assistance immédiate s’avérait nécessaire.