Arrestation d’un fugitif pour liberté illégale

Kevin Perreault-Dubuc, évadé du Centre Hospitalier Régional de Lanaudière situé à Joliette, a été arrêté vers midi, le vendredi 25 janvier dernier, dans un logement de la rue Alphonse-Durand, à Joliette.

Le fuyard, âgé de 21 ans, était recherché pour liberté illégale depuis le 22 janvier. Il est suspecté d’avoir menacé certaines personnes en relation avec le dossier pour lequel il faisait l’objet d’une détention. Des informations reçues du public ont permis son arrestation.

Pour procéder à sa capture, et par mesure de sécurité, le groupe tactique d’intervention est venu en assistance au corps policier. De plus, une femme et un homme, tous les deux âgés de 22 ans, ont été arrêtés sur les lieux pour complicité. Ils ont été libérés par voie de sommation à comparaître.