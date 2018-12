Le Service de police intermunicipal dévoile les résultats finaux de sa nouvelle unité après un an d’opération

Le Service de police intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion est heureux de dévoiler les résultats finaux de la nouvelle unité après sa première année d’opération.

Rappelons que les six policiers et le superviseur assignés à cette nouvelle entité ont été en fonction entre le 3 juin et le 24 novembre dernier. Les statistiques et les résultats obtenus sont plus que satisfaisants.

Les membres de cette nouvelle unité ont procédé à plus de 137 arrestations dont 99 sont reliées directement à la vente ou la consommation de stupéfiants. Ils ont également donné plus de 954 constats d’infractions autant pour des infractions au Code de la sécurité routière que pour des infractions à la réglementation municipale telle que de se trouver avec des boissons alcooliques sur la voie publique ou bien se trouver dans un parc en dehors des heures prévues.

De plus, ils ont effectué plus de 4053 visites de parcs sur l’ensemble du territoire et ils ont contribué au traitement de 131 attentions spéciales, que ce soit pour des problématiques de circulation ou d’infractions aux règlements municipaux.

Huit barrages pour l’alcool ont également été faits, ce qui a mené au contrôle de plus de 4385 véhicules, une interpellation pour un conducteur visé par l’alcoolémie zéro, une arrestation pour un mandat d’arrestation et 3 constats d’infraction remis pour des infractions au Code de la sécurité routière.

Les membres de cette équipe ont donc terminé leur affectation. Le Service de police intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion est heureux de constater que cette nouvelle équipe multitâche a produit des résultats plus que probants et qu’elle a fortement contribué à la consolidation du sentiment de sécurité des citoyennes et citoyens.

Enfin, si vous possédez des informations ou désirez dénoncer des activités reliées aux stupéfiants, nous vous invitons à communiquer avec nous, de façon confidentielle, par téléphone au 450-471-4121 ou par courriel via le site Web de la Ville de Terrebonne ou sur l'application mobile.