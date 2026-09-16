Contrebande de cannabis: bilan de la perquisition

Les policiers du Service des enquêtes sur la contrebande ont mené ce mercredi matin des perquisitions relativement à la contrebande de cannabis et l’utilisation frauduleuse des certificats d’inscriptions pour la production personnelle de cannabis à des fins médicales.

L’opération s’est déroulée dans des résidences, des véhicules ainsi qu’un entrepôt, dans les secteurs de Montréal, Repentigny, L’Assomption, St-Sulpice et Greenville-sur-la-Rouge.

Au cours de cette opération, les policiers ont saisi :

• Plus de 15 kilos de cannabis;

• Plus de 150 plants de cannabis;

• Plus de 2000 comprimés de méthamphétamine;

• Plus de 7000 comprimés d’ecstasy;

• plus de 200 000 $ en argent;

• 2 armes à feu et munitions

Des membres de d’autres unités de la SQ ainsi que des services de police de Montréal, Repentigny et L’Assomption ont participé à l’opération réunissant une cinquantaine de policiers. L’enquête se poursuit.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de cannabis ou le trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.

Coordonné par le ministère de la Sécurité intérieure, le programme ACCES Cannabis (Actions Concertées pour Contrer les Économies Souterraines) est une initiative gouvernementale mise en place en 2018 destinée à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois. Il a pour objectif de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois, de réduire l’accessibilité du cannabis pour les jeunes et de diriger les consommateurs vers un marché légal et sécuritaire.