Opération relativement au trafic de stupéfiants à Joliette

Les policiers de la Sureté du Québec du poste de la MRC de Joliette, en collaboration avec la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé Rive-Nord ont réalisé, le 4 septembre, une opération relativement au trafic de stupéfiants dans un commerce situé sur Pl. Bourget S, à Joliette.

Une perquisition a permis la saisie, entre autres de :

• Près de 150 g de cannabis ;

• Près de 5 000 $ en argent canadien ;

• Une arme de poing ;

• Des munitions ;

Un homme âgé de 32 ans a été arrêté sur place par les policiers et il est demeuré détenu pour comparution au palais de justice de Joliette. Il s’expose à des accusations en lien avec le trafic de stupéfiants et la possession d’une arme prohibée.

Toute personne ayant de l’information concernant le trafic ou la possession en vue de trafic de substances peut, en tout temps, la transmettre de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Coordonné par le ministère de la Sécurité intérieure, le programme ACCES Cannabis (Actions Concertées pour Contrer les Économies Souterraines) est une initiative gouvernementale mise en place en 2018 destinée à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois. Il a pour objectif de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois, de réduire l’accessibilité du cannabis pour les jeunes et de diriger les consommateurs vers un marché légal et sécuritaire.