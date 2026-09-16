Utilisation frauduleuse des certificats d’inscriptions
Contrebande de cannabis: perquisitions en cours
Les policiers du Service des enquêtes sur la contrebande mènent présentement des perquisitions relativement à la contrebande de cannabis et l’utilisation frauduleuse des certificats d’inscriptions pour la production personnelle de cannabis à des fins médicales.
L’opération se tient dans des résidences, des véhicules ainsi qu’un entrepôt, dans les secteurs de Montréal, Repentigny, L’Assomption, St-Sulpice et Greenville-sur-la-Rouge.
Des membres de d’autres unités de la Sûreté du Québec ainsi que des services de police de Montréal, Repentigny et L’Assomption participent à l’opération réunissant une cinquantaine de policiers.
Un bilan des perquisitions sera produit dès que possible.
La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de cannabis ou le trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.
Coordonné par le ministère de la Sécurité intérieure, le programme ACCES Cannabis (Actions Concertées pour Contrer les Économies Souterraines) est une initiative gouvernementale mise en place en 2018 destinée à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois. Il a pour objectif de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois, de réduire l’accessibilité du cannabis pour les jeunes et de diriger les consommateurs vers un marché légal et sécuritaire.
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